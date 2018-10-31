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Бизнес и законодательство 31.10.2018 09:20

УМЭО SOCAR сохранило в январе-сентябре лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 19 крупными государственными и частными компаниями в январе-сентябре 2018 года составил $710,803 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

"По итогам января-сентября 2018 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом в $142,4 млн, среди частных - Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $78,1 млн", - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Det-al Aluminum ($84,5 млн), "Азерэнержи" ($59 млн), ЗАО "AzerGold" ($26,5 млн), «Азербайджанские авиалинии» ($23,4 млн), SOCAR Methanol ($23 млн), ООО CTS-Agro ($15,7 млн), ЗАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" ($2,5 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана ($0,729 млн), ОАО «Дочернее предприятие Сураханского машиностроительного завода» ($0,674 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО Kaspian Fruits ($51,7 млн), ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" ($51 млн), Baku Steel Company ($41,8 млн), ООО «Qala meyve–terevez ixracat idxalat» ($23,7 млн), Azfruittrade ($23,5 млн), «Food export Shamkir» ($22,8 млн), ООО «Azerbaijan Sheker Istehsalat Birliyi» ($20,3 млн), ООО «Sun Food» ($19,5 млн).

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 207 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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