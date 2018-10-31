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Дальнее зарубежье 31.10.2018 09:21

США выделили $40 млн для борьбы с зарубежной дезинформацией - госдеп

Правительство США выделило $40 млн Центру глобального взаимодействия на поддержку инициатив по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами, заявил представитель американского госдепартамента Роберт Палладино.

"Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию", - сказал Р.Палладино на брифинге во вторник.

Он уточнил, что работа будет включать внедрение технологий для "раннего предупреждения об иностранной дезинформации, анализ зарубежной аудитории, наиболее восприимчивой к дезинформации и развитие партнерских отношений с влиятельными местными социальными медиа для производства контента, направленного на важную целевую аудиторию".

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Тэги: США, ГОСДЕП, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]