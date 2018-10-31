США выделили $40 млн для борьбы с зарубежной дезинформацией - госдеп

Правительство США выделило $40 млн Центру глобального взаимодействия на поддержку инициатив по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами, заявил представитель американского госдепартамента Роберт Палладино.

"Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию", - сказал Р.Палладино на брифинге во вторник.

Он уточнил, что работа будет включать внедрение технологий для "раннего предупреждения об иностранной дезинформации, анализ зарубежной аудитории, наиболее восприимчивой к дезинформации и развитие партнерских отношений с влиятельными местными социальными медиа для производства контента, направленного на важную целевую аудиторию".