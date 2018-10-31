Венесуэльская PDVSA заплатила по бондам, гарантированными акциями Citgo

Венесуэльская нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) заплатила почти $1 млрд по облигациям с погашением в 2020 г., которые гарантируются, в частности, акциями американской Citgo Holding, сообщает The Wall Street Journal.
Облигации PDVSA - единственные, которые продолжает обслуживать Венесуэла. Правительство Венесуэлы уже пропустило платежи инвесторам почти на $7 млрд.
Нефтеперерабатывающая Citgo Holding Inc. - важнейший венесуэльский актив в США.
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