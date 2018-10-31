Азербайджанские шахматисты приняли участие в Международном открытом интернет-турнире

28 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку азербайджанские шахматисты приняли участие в заключительном этапе Международного открытого интернет-турнира среди любителей шахмат. Он был организован Российским государственным социальным университетом.

Победители интернет-турнира примут участие в международном турнире «Moscow Open 2019», который пройдёт в Москве с 24 января по 4 февраля 2019 года.