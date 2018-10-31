Президент США Трамп почтил память жертв стрельбы в Питтсбурге

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп посетили синагогу в Питтсбурге, где в конце прошлой недели произошла стрельба, унесшая жизни 11 человек.

Д.Трамп зажег 11 свечей в память о каждой жертве. Затем первая пара страны выполнила традиционный траурный еврейский ритуал - президент положил камни на импровизированные мемориальные звезды, установленные снаружи здания, а первая леди - белые цветы.

Во время визита президента сопровождал посол Израиля в США Рон Дермер, дочь президента Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер, советники Белого дома, а также министр финансов Стивен Мнучин.

После посещения синагоги Д.Трамп и его семья отправились в больницу, где президент встретился с четырьмя полицейскими, ранеными во время стрельбы в синагоге.

Президент США совершил поездку в Питтсбург, несмотря на возражения некоторых государственных чиновников и еврейских лидеров, которые попросили его отложить визит, ставший предметом споров на фоне национальных дебатов о вооруженном насилии, антисемитизме и политической ненависти.

Но, как сообщается, президент опасался критики за то, что слишком долго ждал, чтобы посетить город.

Как отмечают американские СМИ, поездка Д.Трампа в Питтсбург была полна напоминаний о том, что его здесь не ждут.

Местные чиновники не встречали президента в аэропорту, как это бывает обычно.

Когда его кортеж проезжал через центр Питтсбурга, некоторые собравшиеся демонстрировали нелицеприятные жесты.

У синагоги, в которой произошла стрельба, президента США встретил ее раввин Джефри Майерс. Ранее он заявлял в эфире Си-Эн-Эн, что приветствует визит Д.Трампа в Питтсбург. "Я гражданин. Он мой президент", - сказал он.

Между тем, протестующие возле синагоги кричали: "У ненависти здесь нет дома" и требовали "прекратить поощрять ненависть".

По данным американской прессы, все четыре лидера Конгресса отклонили приглашения Белого дома, чтобы сопровождать Д.Трампа в Питтсбург.

Пресс-секретарь лидера республиканского большинства сената Митча Макконнелла заявил, что у него уже были дела в его родном штате Кентукки. Спикер Палаты представителей республиканцев Пол Райан сказал, что не сможет приехать в ближайшее время. Лидер демократического меньшинства сената Чак Шумер и лидер фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также решили не ехать с Д.Трампом в Питтсбург.

Бет Мелена, пресс-секретарь губернатора Пенсильвании Тома Вульфа, заявила, что губернатор не планирует приезжать в Питтсбург в то время, как там будет находиться Д.Трамп. Она сказала, что решение основывается на желании семей жертв, которые не хотят, чтобы президент был там в день похорон их близких.

"Лидеры общин сообщили губернатору, что они не считают целесообразным, чтобы Д.Трамп приезжал, поэтому губернатор принял такое решение из уважения к семьям и сообществу", - сказала Б.Мелена.

Мэр американского города Питтсбурга Билл Педуто также выступил с критикой планов президента США Дональда Трампа посетить этот город во вторник.

"Я думаю, что на этой неделе лучше было бы обратить внимание на семьи (погибших). Если бы он (президент США) мог выбрать другое время", - сказал он.

По его словам, он пытался донести до Белого дома мысль о том, что сейчас первостепенная задача для городских властей - похороны, а не визит Д.Трампа

В интервью телеканалу "Фокс-ньюс" Д.Трамп сообщил о намерении посетить во вторник больницу, в которой проходят лечение раненые: "Я собираюсь в больницу навестить раненых. Я действительно слежу за тем, что происходит. Я бы сделал это и раньше, но не хотел нарушать жизнь людей, у которых она уже оказалась нарушенной".

В субботу 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения. Перед стрельбой в посте в социальных сетях Р.Боуэрс повторил риторику Д.Трампа о караване мигрантов, назвав его группой "захватчиков". Он также обругал благотворительную организацию США ХИАС (Hebrew Immigrant Aid Society -ИФ), которая помогает еврейским иммигрантам.

В США в отношении Р.Боуэрса выдвинуты федеральные обвинения по 29 пунктам, некоторые из которых предусматривают наказание в виде смертной казни. Во вторник он впервые предстал перед судом, следующее заседание запланировано на четверг.