30 октября с.г. в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоялась лекция «Мир Низами в творчестве азербайджанских художников». Её представила заведующая графическим отделом фонда Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики Севда Габибова.

Творчество Низами Гянджеви является уникальным явлением художественной мысли человечества и составляет неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа. Поэзия Низами отмечена энциклопедической широтой, многогранностью образных обобщений и философской глубиной мысли.

На лекции присутствовали искусствоведы, студенты вузов, представители организаций соотечественников.