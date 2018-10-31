30 октября с.г. в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоялась лекция «Мир Низами в творчестве азербайджанских художников». Её представила заведующая графическим отделом фонда Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики Севда Габибова.
Творчество Низами Гянджеви является уникальным явлением художественной мысли человечества и составляет неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа. Поэзия Низами отмечена энциклопедической широтой, многогранностью образных обобщений и философской глубиной мысли.
На лекции присутствовали искусствоведы, студенты вузов, представители организаций соотечественников.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»