Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 октября ЦБА установил 1,9281/1EUR (30 октября - 1,9348манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 октября сохранил 0,0259 манат /1RUB.

Н.Аббасова