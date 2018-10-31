Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-сентябре заказов на $410 млн

Азербайджанские производители получили в сентябре 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $43 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 октября 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $885 млн., в том числе в январе-сентябре 2018 года – $410 млн.

В сентябре 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана чая, лесного ореха, помидоров, вин, яблок, косметических средств, мебели, моркови, лука, шафрана, гранатового сока, корня солодки, машинных масел, компотов, мучных изделий.

По данным центра, 18,8% заказов, поступивших в январе-сентябре 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,6% - США, 6,3% - Турцию, 4,5% - Иран, 4,3% - Индию, 4% - Великобританию, по 3,7% - Украину и ОАЭ.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков