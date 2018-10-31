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Бизнес и законодательство 31.10.2018 09:59

Основная выручка Азербайджана в январе-сентябре 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и полиэтилен

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 207 млн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за 9 месяцев 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты - $144,7 млн (рост на 2,3% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года), золото - $93 млн (рост на 14,3%), полиэтилен - $67,6 млн (рост на 18,6%), хлопок - $62,1 млн (рост в 2,4 раза), электроэнергию - $59,6 млн (рост на 64,6%).

В целом, за январь-сентябрь Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $316 млн или 29% от общего объема ненефтяного экспорта.

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия - $402,2 млн (рост на 9,9%), Турция - $275,6 млн (рост на 23,3%), Швейцария - $105,2 млн (рост на 7,7%), Грузия - $97,4 млн (спад на 1,4%) и Казахстан - $34,3 млн (рост на 61%). Таким образом, 33,3% экспорта ненефтяной продукции пришлось в РФ.

В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, СТРАНЫ, ВЫРУЧКА


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Основная выручка Азербайджана в январе-августе 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и полиэтилен

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]