Россия предоставила Турции опцион при покупкеС-400 - вице-премьер Борисов

Контракт на закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 предусматривает опцион после выполнения основной части поставки, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Много желающих на наши комплексы ПВО. Во-первых, опцион у Турции", - сказал Ю.Борисов.

При этом он не уточнил объемы опциона.