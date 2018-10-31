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Регион 31.10.2018 10:03

Россия предоставила Турции опцион при покупкеС-400 - вице-премьер Борисов

Контракт на закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 предусматривает опцион после выполнения основной части поставки, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Много желающих на наши комплексы ПВО. Во-первых, опцион у Турции", - сказал Ю.Борисов.

При этом он не уточнил объемы опциона.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, С400, ОПЦИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]