Азербайджан получит в 2019г около 67 млн манатов по кредиту, выданному Сербии

Азербайджан в 2019 году по кредиту, выданному Сербии, получит 66 млн 860 тыс. манатов, Грузии – 2 млн 288 тыс. манатов, отмечает Счетная палата.
"В 2019 году в госбюджете Азербайджана поступления по кредитам, выданным Сербии и Грузии, прогнозируются в размере 69 млн 148 тыс. манатов, что на 0,9% больше, чем предусмотрено на 2018 год. При этом поступления от Сербии прогнозируются в размере 66 млн 860 тыс. манатов, от Грузии – 2 млн 288 тыс. манатов", - отмечается в заключении Счетпалаты по проекту госбюджета на 2019 год.
Рост поступлений связан с незначительным увеличением платежей по кредиту как со стороны Сербии, так и Грузии.
Как сообщалось ранее, 2 февраля 2012 года Азербайджан и Сербия подписали соглашение, согласно которому азербайджанская сторона выделила кредит в размере 300 млн евро на строительство участка автодороги Лиг-Прелина магистрали «11-ый Коридор» между Сербией и Македонией.
А.Азизов
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