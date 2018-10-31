Азербайджан получит в 2019г около 67 млн манатов по кредиту, выданному Сербии

Азербайджан в 2019 году по кредиту, выданному Сербии, получит 66 млн 860 тыс. манатов, Грузии – 2 млн 288 тыс. манатов, отмечает Счетная палата.

"В 2019 году в госбюджете Азербайджана поступления по кредитам, выданным Сербии и Грузии, прогнозируются в размере 69 млн 148 тыс. манатов, что на 0,9% больше, чем предусмотрено на 2018 год. При этом поступления от Сербии прогнозируются в размере 66 млн 860 тыс. манатов, от Грузии – 2 млн 288 тыс. манатов", - отмечается в заключении Счетпалаты по проекту госбюджета на 2019 год.

Рост поступлений связан с незначительным увеличением платежей по кредиту как со стороны Сербии, так и Грузии.

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2012 года Азербайджан и Сербия подписали соглашение, согласно которому азербайджанская сторона выделила кредит в размере 300 млн евро на строительство участка автодороги Лиг-Прелина магистрали «11-ый Коридор» между Сербией и Македонией.

А.Азизов