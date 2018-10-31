Пятеро освобожденных из американского заключения талибов будут участвовать в мирных переговорах по Афганистану - СМИ

Пять членов движения "Талибан" , которых в 2014 году освободили из центра задержания на американской военной базе в Гуантанамо, теперь будут принимать участие в мирных переговорах по Афганистану, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.
АП уточняет, что эти лица уже приступили к работе в представительстве "Талибана" в Катаре.
Агентство отмечает, что некоторые наблюдатели в Кабуле сочли это знаком того, что "Талибан" желает заключить мирное соглашение по Афганистану.
Однако другие наблюдатели выразили беспокойство в связи с тем, что все пятеро освобожденных талибов входили в близкий круг основателя движения Мухаммеда Омара, и что они будут способствовать усилению в "Талибане" крайних настроений.
АП напоминает, что в 2014 году военное руководство США согласилось обменять пять заключенных боевиков "Талибана", содержавшихся на базе в Гуантанамо, на плененного сержанта вооруженных сил США Боу Бергдала. Позднее Б.Бергдал признался в дезертирстве, однако избежал тюремного заключения.
В июле поступали сообщения, согласно которым делегации США и талибов провели переговоры, но тогда ни одна из сторон официально это не подтвердила.
В октябре представитель "Талибана" З.Муджахид подтвердил, что представители талибов провели в Катаре прямые переговоры с делегацией США по решению афганского конфликта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»