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СНГ 31.10.2018 13:15

Лукашенко надеется на улучшение отношений с Вашингтоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что отношения республики с Соединенными Штатами могут постепенно улучшиться.

"Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения", - сказал А.Лукашенко на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом в понедельник в Минске.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

В Минске 30 октября - 1 ноября проходит заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Среди участников заседания президенты ряда стран, премьер-министры, главы внешнеполитических ведомств, руководители аналитических сообществ, спецслужб.

Руководство МКБ в 2018 году предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Белоруссия в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков.

Белоруссия принимает участие в МКБ с 2006 года. Первая встреча Основной группы состоялась в 2009 году.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Участие в мероприятии принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты. Темами встреч традиционно являются мировые конфликты и пути их разрешения.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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