Глава Русского союза Латвии допускает, что партия Нила Ушакова может отказаться в правительстве от требования сохранить обучение на русском языке

Лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок заявила, что считает возможными, по меньшей мере, два варианта формирования правящей коалиции в Сейме.

"Один - кабинет министров формируют пять из семи избранных в Сейм партий, кроме "Согласия" (лидер - мэр Риги Нил Ушаков - ИФ) и "KPV LV", второй - какой-то другой", - сказала Т.Жданок в интервью агентству BNS.

Говоря о конкуренте РСЛ - партии "Согласие", Т.Жданок заявила, что спонсоры "Согласия" надеются, что партия войдет в коалицию и будет сотрудничать с "KPV LV". Но решающим тут будет вопрос об образовании на языках нацменьшинств, считает она.

"Скоро станет ясно, будет ли "Согласие" готово войти в обозначенные "KPV LV" "красные линии" и отказаться от требования сохранить обучение в школах на русском языке", - считает Т.Жданок.

Как сообщалось, 22 марта парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с 2019/2020 учебного года.

Возглавляемая Артусом Кайминьшем партия "KPV LV" считает, что обучение во всех финансируемых государством учебных заведениях должно вестись на государственном языке, а позиция "Согласия" в предвыборной программе в сфере образования нацменьшинств сформулирована неопределенно.

Вместе с тем в сентябре кандидат на должность премьер-министра Латвии от "Согласия" Вячеслав Домбровский пообещал пересмотреть поправки к закону об образовании, запрещающие частным вузам обучение на русском языке.

В.Домбровский заявил, что "Согласие" будет бороться против ликвидации "билингвального образования". Он уточнил, что партия выступает за образование на трех языках, о чем говорится в предвыборной программе.

Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября.

Сразу после подведения их итогов сообщалось, что вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии вначале собираются доверить инициативу формирования правительства партиям, набравшим наибольшее после "Согласия" количество голосов - "KPV LV" и НКП, и не планируют приглашать на переговоры "Согласие".

"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, "KPV LV" и НКП - по 16, "Для развития/За!" и ВЛ-ТБ/ДННЛ - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.