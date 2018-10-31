Правительство Армении намерено амнистировать боевиков, захвативших в 2016г здание полиции в Ереване

Правительство Армении направило в парламент страны законопроект об амнистии членов вооруженной группировки "Сасна црер" ("Неистовые сасунцы"), захвативших летом 2016 года территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване, а также лиц, осужденных за подготовку массовых акций протеста в апреле 2015 года.
"Амнистия распространится на членов группы "Сасна црер", их сообщников. Амнистия распространится также на осужденных за подготовку массовых акций протеста 24 апреля 2015 года - в День поминовения жертв геноцида армян. Они могут быть амнистированы, если пострадавшие или правопреемники не будут против. Амнистия не будет распространяться на лиц, действия которых привели к гибели людей", - заявил исполняющий обязанности министра юстиции Армении Артак Зейналян, представляя в парламенте законопроект об амнистии.
По его словам, всего предполагается амнистировать около 660 осужденных.
Чиновник отметил, что амнистия объявляется в связи 100-летием Первой Республики Армения и 2800-летием Еревана.
"В Армении сейчас 2 тыс. 888 осужденных лиц. Число коек в уголовно-исполнительных учреждениях - 5 тыс. 546. Амнистия не объявляется в связи с перегруженностью учреждений. Это гуманитарный акт, призван к примирению и солидарности", - сказал А.Зейналян.
Утром 17 июля 2016 года группа вооруженных лиц, называющих себя "Сасна црер" ("Неистовые сасунцы"), захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. При этом они убили полицейского и четырех человек ранили. Радикалы потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.
В апреле 2015 года Служба национальной безопасности и Следственный комитет Армении в результате предпринятых совместных мероприятий пресекли организацию массовых беспорядков в День поминовения жертв геноцида армян - 24 апреля. По сообщению СК Армении, группа лиц, учитывая реальную возможность скопления большого количества людей во время публичных мероприятий в связи с 100-летием геноцида армян, озвучивала призывы не подчиняться представителям власти, а при необходимости применять насилие и силовые методы борьбы.
По обвинениям в подготовке беспорядков тогда были арестованы члены оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент".
После смены власти в Армении большая часть членов "Сасна црер" и "Учредительный парламент" освобождены решением суда под залог.
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