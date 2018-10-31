Тереза Мэй вновь подтвердила: второго референдума по Brexit не будет

Премьер-министр Великобритании в очередной раз исключила возможность проведения второго референдума по Brexit вопреки акциям протеста, прошедшим в минувшие выходные, сообщает в среду британская газета "Индепендент".
"Второго референдума по Brexit не будет", - подчеркнула она, выступая в Осло.
В выходные 27-28 октября в центре Лондона прошли акции протеста под лозунгом "Право на последнее слово" - митингующие выступали за проведение еще одного референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Брюссель и Лондон продолжают вести переговоры об условиях Brexit. Процедура выхода Британии из европейского блока должна закончиться 29 марта 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»