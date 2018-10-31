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Дальнее зарубежье 31.10.2018 14:02

Тереза Мэй вновь подтвердила: второго референдума по Brexit не будет

Премьер-министр Великобритании в очередной раз исключила возможность проведения второго референдума по Brexit вопреки акциям протеста, прошедшим в минувшие выходные, сообщает в среду британская газета "Индепендент".

"Второго референдума по Brexit не будет", - подчеркнула она, выступая в Осло.

В выходные 27-28 октября в центре Лондона прошли акции протеста под лозунгом "Право на последнее слово" - митингующие выступали за проведение еще одного референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Брюссель и Лондон продолжают вести переговоры об условиях Brexit. Процедура выхода Британии из европейского блока должна закончиться 29 марта 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, РЕФЕРЕНДУМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]