Тереза Мэй вновь подтвердила: второго референдума по Brexit не будет

Премьер-министр Великобритании в очередной раз исключила возможность проведения второго референдума по Brexit вопреки акциям протеста, прошедшим в минувшие выходные, сообщает в среду британская газета "Индепендент".

"Второго референдума по Brexit не будет", - подчеркнула она, выступая в Осло.

В выходные 27-28 октября в центре Лондона прошли акции протеста под лозунгом "Право на последнее слово" - митингующие выступали за проведение еще одного референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Брюссель и Лондон продолжают вести переговоры об условиях Brexit. Процедура выхода Британии из европейского блока должна закончиться 29 марта 2019 года.