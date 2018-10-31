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Регион 31.10.2018 14:34

Оппозиция в Грузии требует возбудить дело против депутата от правящей партии после нападения на предвыборный штаб

Грузинская оппозиция обвиняет депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Энзела Мкояна в организации нападения на членов предвыборного штаба кандидата в президенты Грузии Григола Вашадзе, которое было совершено накануне в городе Ахалкалаки на юге страны.

"Мы установили, что депутат Мкоян не только организовал нападение на наших активистов в Ахалкалаки, но и сам нанес побои одному из пострадавших. Мы требуем от парламента лишить Мкояна депутатских полномочий и начала его уголовного преследования", - заявил в среду на брифинге руководитель предвыборного штаба Г.Вашадзе его однофамилец Георгий Вашадзе.

По его словам, пострадали четыре человека, в ночь на среду они были доставлены на частных реанимобилях из Ахалкалаки в Тбилиси.

"Несмотря на документально зафиксированные нами факты преступления, МВД Грузии пока не предпринимает никаких действий по задержанию нападавших. Мы требуем также от министра здравоохранения принять соответствующие меры в отношении ахалкалакских врачей, которые необоснованно выписали накануне вечером пострадавших, состояние которых ночью серьезно ухудшилось и мы организовали их перевозку в Тбилиси на частных реанимобилях, так как государственные реанимобили отказались это сделать", - сказал Г.Вашадзе.

Ранее сообщалось, что около 20 человек вооруженных палками напали на членов предвыборного штаба кандидата в президенты Г.Вашадзе в городе Ахалкалаки. Серьезно пострадали несколько активистов оппозиции.

В МВД Грузии журналистам сообщили, что начато расследование по статье хулиганство.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ОППОЗИЦИЯ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]