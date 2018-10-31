Шеф Пентагона призвал стороны конфликта в Йемене сесть за стол переговоров

Сторонам конфликта в Йемене в течение следующих 30 дней необходимо приступить к переговорам для урегулирования конфликта, считает министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Нам нужно двигаться в сторону мирного урегулирования, и мы не можем сказать: мы собираемся сделать это когда-то в будущем", - приводят западные СМИ слова Дж.Мэттиса.
"Нам нужно делать это в следующие 30 дней", - уточнил он.
Дж.Мэттис также призвал враждующие стороны встретиться с спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в ноябре в Швеции и найти решение йеменского кризиса.
Также шеф Пентагона, комментируя поддержку Вашингтоном арабской коалиции в Йемене, отметил, что США, в основном, заняты помощью ВВС Саудовской Аравии для улучшения точности авиаударов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео также выступил с призывом ко всем сторонам вооруженного конфликта в Йемене прекратить обмен ударами и начать поиск путей мирного решения проблемы.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.
По последним данным ООН, с начала 2016 года, по меньшей мере, 56 тыс. человек стали жертвами конфликта в Йемене.
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