Франция не исключает введения санкций против ответственных за гибель журналиста в саудовском генконсульстве

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти могут ввести ограничительные меры против тех лиц в Саудовской Аравии, которые причастны к смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, передают в среду западные СМИ.

"Мы примем необходимые ограничительные меры в отношении тех, кто несет ответственность (за гибель журналиста - ИФ)", - приводят издания слова министра.

По словам Ж.-И. Ле Дриана, Франция не исключает введения санкций против Саудовской Аравии, которая является крупным закупщиком французского вооружения, предметов роскоши и других товаров.

"До тех пор, пока общественность не узнает об ответственных (за убийство Дж.Хашкаджи - ИФ), а также пока обстоятельства его смерти не будут обнародованы и не подвергнутся оценке, мы продолжим добиваться правды", - подчеркнул он.

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Дж.Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.