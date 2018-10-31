Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9281 RUR   0.0259 GBR   2.1604 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 16° 2 Ноя 14° 3 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 31.10.2018 13:07

Франция не исключает введения санкций против ответственных за гибель журналиста в саудовском генконсульстве

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти могут ввести ограничительные меры против тех лиц в Саудовской Аравии, которые причастны к смерти оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, передают в среду западные СМИ.

"Мы примем необходимые ограничительные меры в отношении тех, кто несет ответственность (за гибель журналиста - ИФ)", - приводят издания слова министра.

По словам Ж.-И. Ле Дриана, Франция не исключает введения санкций против Саудовской Аравии, которая является крупным закупщиком французского вооружения, предметов роскоши и других товаров.

"До тех пор, пока общественность не узнает об ответственных (за убийство Дж.Хашкаджи - ИФ), а также пока обстоятельства его смерти не будут обнародованы и не подвергнутся оценке, мы продолжим добиваться правды", - подчеркнул он.

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Дж.Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, САНКЦИИ


Похожие новости


Французский министр финансов отменил поездку на конференцию в Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]