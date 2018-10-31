В направлении США движется еще одна колонна мигрантов с юга

Еще одна колонна мигрантов из Центральной Америки пересекла границу между Гватемалой и Мексикой и движется в сторону границы США, передает в среду американский телеканал Факс-Ньюс.

По информации американских СМИ, в этой колонне пересечь мексиканскую границу удалось около 2 тыс. мигрантов и беженцев.

При этом между участниками колонны и сотрудниками мексиканской полиции произошли столкновения, в результате которых один мигрант погиб.

В свою очередь источники в американских СМИ сообщают, что некоторые мигранты, которые сейчас двигаются по территории Мексики, вооружены огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

Ранее министерство обороны США подтвердило, что до конца недели направит на границу США с Мексикой 5,2 тыс. дополнительных военнослужащих для сдерживания приближающейся колонны мигрантов.

"К концу этой недели мы направим более 5,2 солдат на юго-западную границу. Это только начало операции. Мы продолжим увеличивать число задействованных военнослужащих и будем об этом уведомлять", - сказал журналистам представитель Пентагона Терренс О`Шоннеси.

На прошлой неделе сообщалось, что первая колонна мигрантов численностью более 7,2 тыс. человек движется через Мексику в сторону границы США. Среди них -граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики.

В четверг президент США Дональд Трамп призвал направляющихся в США мигрантов "повернуть назад".

"Для тех, кто идет колонной: поворачивайте назад! Мы не впускаем людей в нашу страну незаконно. Возвращайтесь в ваши страны и подавайте на гражданство так, как делают миллионы других", - написал он в Twitter.