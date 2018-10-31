Белоруссия готова подключаться к решению проблем в Европе - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о готовности республики участвовать в разрешении проблемных вопросов в Европе.

"Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, мы готовы к этому", - сказал А.Лукашенко на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом в среду в Минске.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

А.Лукашенко отметил опыт У.Митчелла и его знание проблем региона.

"Мы знаем ваше отношение, вашей страны, к этим проблемам. Думаю, что вы уделите больше внимания решению этих проблем как ведущая страна мира", - сказал президент Белоруссии.

Кроме того, А.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия остается суверенной и независимой, и отметил готовность страны развивать отношения с партнерами в разных регионах мира.

"Мы и проводим такую политику: суверенная и независимая Белоруссия, невзирая на то (отношения с этими странами - ИФ), будь это Евросоюз, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты или Россия Мы хотим быть суверенными и независимыми, и в этом отношении мы равно приближены ко всем центрам силы нашей планеты. Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной", - заявил президент.

"Мы хотим быть не просто открытыми для всего мира, проводить откровенную политику, мы хотим быть предсказуемыми. Мы никогда не изменяли этим принципам. Поэтому к нам нормально относятся многие страны мира. Да, наверное, и США оценили нашу искренность в этой политике. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним", - добавил А.Лукашенко.

В свою очередь помощник госсекретаря США поблагодарил за гостеприимность и подчеркнул значение, которое США уделяют вопросу независимости и территориальной целостности Белоруссии.

"Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь политической стабильности в Белоруссии", - сказал он.

У.Митчелл также заверил, что США видят большой потенциал в развитии как дипломатических, так и экономических связей с Белоруссией.