Песков на вопрос о защите от антииранских санкций США: интересы российских компаний защищаются как в Иране, так и в других странах

Москва принимает меры по защите интересов российских компаний - как в Иране, так и в любой другой стране мира, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о мерах по защите российского бизнеса в свете предстоящего в начале ноября введения антииранских санкций США.

"Действия по защите российских компаний принимаются не только в этой стране, но и везде. Это делается на постоянной основе", - сказал Д.Песков.