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Регион 31.10.2018 13:20

Песков на вопрос о защите от антииранских санкций США: интересы российских компаний защищаются как в Иране, так и в других странах

Москва принимает меры по защите интересов российских компаний - как в Иране, так и в любой другой стране мира, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о мерах по защите российского бизнеса в свете предстоящего в начале ноября введения антииранских санкций США.

"Действия по защите российских компаний принимаются не только в этой стране, но и везде. Это делается на постоянной основе", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]