Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Вашадзе в случае победы обещает не устраивать реванша

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, которого поддерживает оппозиционная партия "Единое национальное движение", назвал необоснованными заявления о возможности гражданской войны и реванша сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в случае его победы.

"Никакого реванша, никакой гражданской войны, никакого противостояния или угнетения политических оппонентов не будет", - сказал Г.Вашадзе, слова которого приводит телекомпании "Рустави 2".

Оппозиционный кандидат также разъяснил свои недавние заявления о том, что в случае победы на выборах намерен помиловать экс-президента М.Саакашвили и освободить арестованных экс-чиновников.

По словам Г.Вашадзе, у него есть желание всех помиловать, но "для этого необходимо подключение прокуратуры и комиссии по помилованию, следовательно, этих людей должно помиловать государство, согласно действующему законодательству".

По данным ЦИК Грузии, в ходе первого тура президентских выборов 28 октября в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", получила 38,6% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Г.Вашадзе - 37,7% голосов. Ожидается, что второй тур выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.