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Регион 31.10.2018 15:28

Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Вашадзе в случае победы обещает не устраивать реванша

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, которого поддерживает оппозиционная партия "Единое национальное движение", назвал необоснованными заявления о возможности гражданской войны и реванша сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в случае его победы.

"Никакого реванша, никакой гражданской войны, никакого противостояния или угнетения политических оппонентов не будет", - сказал Г.Вашадзе, слова которого приводит телекомпании "Рустави 2".

Оппозиционный кандидат также разъяснил свои недавние заявления о том, что в случае победы на выборах намерен помиловать экс-президента М.Саакашвили и освободить арестованных экс-чиновников.

По словам Г.Вашадзе, у него есть желание всех помиловать, но "для этого необходимо подключение прокуратуры и комиссии по помилованию, следовательно, этих людей должно помиловать государство, согласно действующему законодательству".

По данным ЦИК Грузии, в ходе первого тура президентских выборов 28 октября в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", получила 38,6% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Г.Вашадзе - 37,7% голосов. Ожидается, что второй тур выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ВАШАДЗЕ, РЕВАНШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]