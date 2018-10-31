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Дальнее зарубежье 31.10.2018 13:48

В Индонезии обнаружены сигналы, которые могут исходить от "черного ящика" разбившегося лайнера Lion Air

Участникам поисково-спасательной операции в Индонезии в среду удалось обнаружить сигнал, который предположительно исходит от "черных ящиков" разбившегося 29 октября авиалайнера компании Lion Air, сообщает американский телеканал "Си-Эн-Эн".

Вместе с тем поиск и извлечение "черных ящиков", которые помогут установить причину авиакатастрофы, может потребовать некоторого времени.

29 октября "Боинг" 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек. Спасатели отмечают, что шансов найти выживших практически нет.

Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.

В настоящее время на месте трагедии проводится поисковая операция.

Ранее в среду авиакомпания Lion Air объявила об увольнении технического директора.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, САМОЛЕТ, ПОИСКИ, СИГНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]