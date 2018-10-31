Участникам поисково-спасательной операции в Индонезии в среду удалось обнаружить сигнал, который предположительно исходит от "черных ящиков" разбившегося 29 октября авиалайнера компании Lion Air, сообщает американский телеканал "Си-Эн-Эн".
Вместе с тем поиск и извлечение "черных ящиков", которые помогут установить причину авиакатастрофы, может потребовать некоторого времени.
29 октября "Боинг" 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек. Спасатели отмечают, что шансов найти выживших практически нет.
Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.
В настоящее время на месте трагедии проводится поисковая операция.
Ранее в среду авиакомпания Lion Air объявила об увольнении технического директора.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»