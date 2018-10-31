Крушение военного вертолета в Афганистане могло произойти из-за столкновения со скалой

Представители местных властей афганской провинции Фарах, где произошло крушение военного вертолета, не исключают, что летательный аппарат разбился, врезавшись в скалу в условиях плохой видимости, сообщает в среду британский телеканал "Скай-ньюс".

Это мнение озвучено, несмотря на то, что ранее ответственность за крушение взяли на себя боевики афганского движения "Талибан" .

По последним данным, в результате крушения погибли 25 человек.

Вертолет разбился в уезде Анар-Дара, погибли все, находившиеся на борту.

По данным афганского телеканала "Толо ньюс", среди погибших - глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар, член совета провинции Джамила Амини и заместитель командующего 207-го армейским корпусом Нематуллах Халил.