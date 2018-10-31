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Дальнее зарубежье 31.10.2018 14:04

Крушение военного вертолета в Афганистане могло произойти из-за столкновения со скалой

Представители местных властей афганской провинции Фарах, где произошло крушение военного вертолета, не исключают, что летательный аппарат разбился, врезавшись в скалу в условиях плохой видимости, сообщает в среду британский телеканал "Скай-ньюс".

Это мнение озвучено, несмотря на то, что ранее ответственность за крушение взяли на себя боевики афганского движения "Талибан" .

По последним данным, в результате крушения погибли 25 человек.

Вертолет разбился в уезде Анар-Дара, погибли все, находившиеся на борту.

По данным афганского телеканала "Толо ньюс", среди погибших - глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар, член совета провинции Джамила Амини и заместитель командующего 207-го армейским корпусом Нематуллах Халил.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]