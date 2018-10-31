Грузинская телекомпания "Имеди", одна из крупнейших в стране, меняет сетку эфиров в связи с выходом во второй тур президентских выборов кандидата Григола Вашадзе, которого поддерживает партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, говорится в заявлении телекомпании, опубликованном в среду.
"Предвыборный период будет особенно тяжелым перед вторым туром, так как на одной стороне выбора оказалось "Единое национальное движение" (ЕНД). Телекомпания "Имеди" и ее владельцы на себе испытали нахождение ЕНД у власти. Поэтому "Имеди" меняет эфирную сетку перед выборами и мы будем работать для того, чтобы преступный режим не вернулся", - говорится в заявлении.
Телекомпания "Имеди", основанная грузинским миллиардером Бадри Патаркацишвили, в годы президентства М.Саакашвили находилась в оппозиции к действующей власти.
По итогам голосования, прошедшего в минувшее воскресенье, кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта" набрала 38,6% голосов избирателей, а кандидат бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,7% голосов. Второй тур президентских выборов в Грузии должен состояться до 2 декабря.
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