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Регион 31.10.2018 14:12

Иран не боится новых санкций США - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что Ирану не страшны новые санкции США, сообщают иранские СМИ.

"4 ноября этого года ознаменуется очередным актом несправедливости со стороны американцев. Но люди должны быть уверены, что (иранское) правительство не боится американских угроз", сказал он.

Как ожидается, 4 ноября США в полной мере восстановят санкции в отношении Ирана, снятые при предыдущем американском президенте Бараке Обаме после подписания ядерного соглашения Тегерана и "шестеркой".

В мае 2018 года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки, подчеркнув, что это была худшая сделка в истории США.

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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]