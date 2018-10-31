Иран не боится новых санкций США - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что Ирану не страшны новые санкции США, сообщают иранские СМИ.
"4 ноября этого года ознаменуется очередным актом несправедливости со стороны американцев. Но люди должны быть уверены, что (иранское) правительство не боится американских угроз", сказал он.
Как ожидается, 4 ноября США в полной мере восстановят санкции в отношении Ирана, снятые при предыдущем американском президенте Бараке Обаме после подписания ядерного соглашения Тегерана и "шестеркой".
В мае 2018 года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки, подчеркнув, что это была худшая сделка в истории США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»