Парламент Армении в первом чтении одобрил проект закона об амнистии

Парламент Армении на внеочередном заседании в среду принял в первом чтении представленный правительством проект закона об объявлении в республике амнистии в связи со 100-летием первой Республики Армения и 2800-летием Еревана.

Как передал корреспондент "Интерфакса", за принятие проекта проголосовали 72 депутата. Второе и окончательное чтение состоится в четверг.

Как сообщалось, правительство Армении направило в парламент страны законопроект об амнистии членов вооруженной группировки "Сасна црер" ("Неистовые сасунцы"), захвативших летом 2016 года территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване, а также лиц, осужденных за подготовку массовых акций протеста в апреле 2015 года.

"Амнистия распространится на членов группы "Сасна црер", их сообщников. Амнистия распространится также на осужденных за подготовку массовых акций протеста 24 апреля 2015 года - в День поминовения жертв геноцида армян. Они могут быть амнистированы, если пострадавшие или правопреемники не будут против. Амнистия не будет распространяться на лиц, действия которых привели к гибели людей", - заявил исполняющий обязанности министра юстиции Армении Артак Зейналян, представляя в парламенте законопроект об амнистии.

По его словам, всего предполагается амнистировать около 660 осужденных. "В общей сложности, акт амнистии затронет в Армении 6500 человек. Это самая крупная амнистия, когда-либо объявленная в Армении", - сказал А.Зейналян.

"В Армении сейчас 2 тыс. 888 осужденных лиц. Число коек в уголовно-исполнительных учреждениях - 5 тыс. 546. Амнистия не объявляется в связи с перегруженностью учреждений. Это гуманитарный акт, призван к примирению и солидарности", - сказал А.Зейналян.

В апреле 2015 года Служба национальной безопасности и Следственный комитет Армении в результате предпринятых совместных мероприятий пресекли организацию массовых беспорядков в День поминовения жертв геноцида армян - 24 апреля. По сообщению СК Армении, группа лиц, учитывая реальную возможность скопления большого количества людей во время публичных мероприятий в связи с 100-летием геноцида армян, озвучивала призывы не подчиняться представителям власти, а при необходимости применять насилие и силовые методы борьбы.

По обвинениям в подготовке беспорядков тогда были арестованы члены оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент".

17 июля 2016 года группа вооруженных лиц, называющих себя "Сасна црер", захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. При этом они убили полицейского и четырех человек ранили. Радикалы потребовали освобождения координатора "Учредительного парламента" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.

После смены власти в Армении большая часть членов "Сасна црер" и "Учредительного парламента" были освобождены решением суда под залог.