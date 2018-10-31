Израиль не прекращал наносить удары по Сирии после инцидента с российским Ил-20 - СМИ

Израиль наносил авиаудары по территории Сирии и после сентябрьского инцидента со сбитым у берегов Сирии российским самолетом.
"Силы обороны Израиля наносили удары по Сирии и после того, как был сбит российский самолет. Военная координация с русскими продолжается, как и прежде", - приводит газета "Исраэль Хайом" слова неназванного израильского официального представителя.
Израильское телевидение сообщило, в свою очередь, что один из рейдов ВВС Израиля преследовал цель уничтожить партию иранского оружия, предназначенного для ливанской радикальной организации "Хезболла".
Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих, был сбит системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября над Средиземным морем.
Как заявил тогда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.
В Израиле отрицали вину своих ВВС и полностью возлагали ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечали, что сирийские системы ПВО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.
После этого инцидента Россия поставила Сирии партию систем ПВО С-300.
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