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Дальнее зарубежье 31.10.2018 16:32

США более чем на 11% увеличили финансирование разведывательных операций за рубежом

Администрация США значительно расширила финансирование зарубежных разведывательных операций, следует из документов, опубликованных директором Национальной разведки и Пентагоном.

Согласно открытым данным, США выделили 81,5 млрд долл. на операции по линии политической и военной разведки в текущем финансовом году, что на 11,6% больше, чем в прошлом году.

59,4 млрд. долл. было выделено на цели Национальной разведывательной программы, в рамках которой финансируются операции ЦРУ, Агентства национальной безопасности и контрразведки ФБР. Увеличение составило 4,8 млрд. долл. по сравнению с предыдущим финансовым годом .

По линии Программы военной разведки в текущем финансовом году было выделено 22,1 млрд. долл. Увеличение составило 3,7 млрд. долл.

В 2017 году общее финансирование по линии Национальной разведывательной программы и Программы военной разведки составляло 73,0 млрд. долл.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, БЮДЖЕТ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]