США более чем на 11% увеличили финансирование разведывательных операций за рубежом

Администрация США значительно расширила финансирование зарубежных разведывательных операций, следует из документов, опубликованных директором Национальной разведки и Пентагоном.
Согласно открытым данным, США выделили 81,5 млрд долл. на операции по линии политической и военной разведки в текущем финансовом году, что на 11,6% больше, чем в прошлом году.
59,4 млрд. долл. было выделено на цели Национальной разведывательной программы, в рамках которой финансируются операции ЦРУ, Агентства национальной безопасности и контрразведки ФБР. Увеличение составило 4,8 млрд. долл. по сравнению с предыдущим финансовым годом .
По линии Программы военной разведки в текущем финансовом году было выделено 22,1 млрд. долл. Увеличение составило 3,7 млрд. долл.
В 2017 году общее финансирование по линии Национальной разведывательной программы и Программы военной разведки составляло 73,0 млрд. долл.
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