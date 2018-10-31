Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9281 RUR   0.0259 GBR   2.1604 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.18 Brent   75.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 24° Завтра 16° 2 Ноя 14° 3 Ноя 17°

СНГ 31.10.2018 16:43

Россия будет активно защищать права соотечественников, используя международное право - Путин

Президент РФ Владимир Путин пообещал использовать все механизмы для защиты прав и интересов соотечественников за рубежом.

"Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, используя для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы", - заявил В.Путин, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По его словам, государство продолжит оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Он напомнил, что при участии этого Фонда в 20-ти странах создано 26 центров правовой помощи, оказана грантовая поддержка 200 проектам, квалифицированную юридическую помощь получили свыше 70 тыс. человек.

Выступая на конгрессе, В.Путин подчеркнул, что в мире складывается непростая ситуация, увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, "в ход идут и русофобия, и другие формы крайнего агрессивного национализма", в частности на Украине, в странах Балтии и в ряде других государств.

"Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом, право на свободу слова, сбережение своих традиций грубо попирается", - сказал В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИР, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ИНТЕРЕСЫ


Похожие новости


Путин говорит, что не боится принимать на себя ответственность за ситуацию в мире Наладить совместную международную работу по борьбе с терроризмом пока не удается - Путин РФ открыта к международному сотрудничеству в интересах глобальной энергетической безопасности - Путин Участникам мирового энергорынка нужен конструктивный диалог без политической подоплеки - Путин Путин и Трамп могут встретиться на G-20 в Буэнос-Айресе - Ушаков В нынешних условиях открытость рынков и честная конкуренция вытесняются разного рода ограничениями и санкциями - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]