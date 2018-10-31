Россия будет активно защищать права соотечественников, используя международное право - Путин

Президент РФ Владимир Путин пообещал использовать все механизмы для защиты прав и интересов соотечественников за рубежом.

"Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, используя для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы", - заявил В.Путин, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По его словам, государство продолжит оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Он напомнил, что при участии этого Фонда в 20-ти странах создано 26 центров правовой помощи, оказана грантовая поддержка 200 проектам, квалифицированную юридическую помощь получили свыше 70 тыс. человек.

Выступая на конгрессе, В.Путин подчеркнул, что в мире складывается непростая ситуация, увеличивается напряженность и непредсказуемость, подрываются основы международного права, "в ход идут и русофобия, и другие формы крайнего агрессивного национализма", в частности на Украине, в странах Балтии и в ряде других государств.

"Переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом, право на свободу слова, сбережение своих традиций грубо попирается", - сказал В.Путин.