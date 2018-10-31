Минмолодежи и спорта направит более 5,5 млн манатов на II этап строительства спорткомплекса в Ярдымлинском районе

ООО «Unistone» стало подрядчиком второго этапа строительства спортивного комплекса в Ярдымлинском районе.
Министерство молодежи и спорта и Unistone подписали соответствующий контракт.
Стоимость контракта, согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, оценивается в 5 млн 570,846 тыс. манатов.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»