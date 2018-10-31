Правящая партия Грузии примет адекватные решения по итогам первого тура президентских выборов - лидер парламентского большинства

Правящая партия "Грузинская мечта" по итогам голосования на выборах президента Грузии в минувшее воскресенье примет решения, отвечающие запросу избирателей, заявил в среду на пленарном заседании парламента лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

"Мы услышали вопросы, о которых народ нам сказал в ходе первого тура президентских выборов и на решение этих вопросов обязательно будет с нашей стороны адекватная реакция. Поддерживаемый нами кандидат в президенты Саломе Зурабишвили обязательно победит во втором туре выборов", - заявил А.Талаквадзе.

Парламентарий обратил внимание на часто повторяемые представителями оппозиции заявления, что якобы грузинские власти опасаются начала гражданской войны в случае избрания президентом кандидата Григола Вашадзе, бывшего министра иностранных дел в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили.

"Хочу особо отметить, что "Грузинская мечта" является гарантом защиты мира и прав человека, поэтому ни о какой гражданской войне речи быть не может", - заявил А.Талаквадзе.

По итогам голосования, прошедшего в минувшее воскресенье, кандидат на пост президента Грузии С.Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта" набрала 38,6% голосов избирателей, а кандидат бывшей партии власти "Единое национальное движение" Г.Вашадзе - 37,7% голосов. Второй тур президентских выборов в Грузии должен состояться до 2 декабря.