Топ-менеджер Alphabet Ричард Деволт ушел в отставку в связи с обвинениями в домогательствах

Ричард Деволт, топ-менеджер компании Alphabet, материнской структуры Google, уволился из компании без выплаты выходного пособия в связи с обвинениями в неподобающем поведении, пишет CNBC.
Р.Деволт работал в так называемой "Лаборатории X", подразделении, занимающемся инновационными разработками - такими, как самоуправляемые автомобили и устройства виртуальной реальности.
Его обвинили в приставаниях к инженеру, у которой он проводил собеседование при приеме на работу. Как ранее сообщило издание The New York Times, Р.Деволт позвал ее на фестиваль "Burning Man", где делал непристойные предложения. Работу она в итоге так и не получила.
Сам топ-менеджер не отрицал обвинений и принес извинения за "ошибочные решения".
Ранее CEO Google Сундар Пичаи объявил, что за последние два года компания уволила 48 сотрудников, включая 13 руководителей высшего звена, за сексуальные домогательства на рабочем месте.
Акции Alphabet класса С дорожают в ходе предварительных торгов на 1%. С начала года капитализация компании практически не изменилась и составляет около $715 млрд.
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