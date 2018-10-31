Азербайджан и Казахстан могут построить завод для производства сжиженного газа в Актау

Казахстан и Азербайджан обсуждают возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа на западе Казахстана, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

«Рассматриваем строительство в Актау завода по производству сжиженного газа для дальнейшего экспорта в Азербайджан и транзита. Эти вопросы - на повестке дня», - заявил К. Бозумбаев журналистам в среду перед заседанием азербайджано-казахстанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, по его словам, с Азербайджаном обсуждается возможность создания в Казахстане совместного предприятия в области нефтяного машиностроения. «У Азербайджана развито нефтяное машиностроение. Обсуждаем сейчас создание таких заводов на территории Казахстана с участием азербайджанского капитала, с их опытом, навыками, технологиями, для реализации в дальнейшем продукции нефтяным компаниям», - сказал министр.

Он подчеркнул, что поскольку продукция нефтяного машиностроения импортируется иностранными компаниями в большом количестве для разработки месторождений, СП может начать свою деятельность со сборки нефтегазового машиностроительного оборудования.

К.Бозумбаев также сообщил, что железнодорожными ведомствами двух стран обсуждается возможность поставок в Азербайджан вагонов и локомотивов на условиях предэкспортного финансирования.

Н.Аббасова