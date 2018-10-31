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Дальнее зарубежье 31.10.2018 15:34

В Британии по тревоге подняты истребители в связи с полетом бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ над Норвежским морем (версия 2)

Два истребителя дежурных сил британских ВВС "Торнадо" в среду днем вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для встречи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполняющих полет над Норвежским морем в юго-западном направлении, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британские истребители по тревоге были подняты в воздух в 14:05 мск. В целях обеспечения длительности полетов истребителей "Торнадо" с авиабазы "Брайз Нортон" в Англии также вылетел самолет-заправщик "Вояджер".

В среду днем Минобороны России сообщило, что два самолета Ту-160 приступили к многочасовому полету в районе нейтральных вод Баренцева и Норвежского моря.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания", - сообщили российские военные.

В министерстве отмечают, что общая продолжительность полета составит около 10 часов, после чего экипажи Воздушно-космических сил России выполнят посадку на аэродром базирования.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Как сообщалось, в среду в Норвегии начинается активная фаза крупнейших со времен "холодной войны" учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018").

Согласно данным НАТО, активная фаза учений будут проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, в районе Датских проливов на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Всего них принимает участие около 50 тыс. военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Войска альянса будут отрабатывать защиту страны-члена НАТО от нападения условного противника - вымышленной страны "Муринус" (в переводе с латыни - паук).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в минувший вторник заявил, что альянс проводит учения Trident Juncture открыто и прозрачно, а также использует Совет Россия-НАТО для того, чтобы информировать Россию о них.

"Мы открыты в том, что мы делаем. Эти учения были запланированы давно, и мы используем Совет Россия-НАТО, чтобы информировать Россию о ходе учений", - сказал он.

"Мы пригласили наблюдателей из других стран, которые могут следить за учениями, могут общаться с солдатами... и они также будут проинформированы о сценарии учений. НАТО всегда приглашает наблюдателей на свои учения. Россия со времен холодной войны ни разу не приглашала наблюдателей", - отметил Й.Столтенберг, добавив, что учения НАТО носят исключительно оборонительный характер.

Ранее в октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями Trident Juncture и направили туда своих представителей.

Американская газета "Старз энд страйпс", отмечала перед началом учений, что хотя генсек НАТО и утверждает, что учения проводятся против "вымышленного агрессора", однако, по сценарию, в ходе них имитируется отражение агрессии регионального противника, а единственным расположенным по соседству "противником" является Россия.

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E-mail: [email protected]