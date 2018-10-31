Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9281 RUR   0.0259 GBR   2.1604 TRY   0.3104

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.18 Brent   75.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 24° Завтра 16° 2 Ноя 14° 3 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 31.10.2018 16:03

Британские СМИ узнали о вероятном регентстве принца Чарльза

Королева Великобритании Елизавета II может в ближайшем будущем сделать своего сына принца Чарльза регентом и отойти от правления, утверждает The Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к Букингемскому дворцу.

Издание напоминает, что, согласно установленной процедуре, о кончине монарха первым узнает принц Чарльз, который немедленно станет королем, затем печальную новость сообщат премьер-министру страны.

Но учитывая крепкое здоровье 92-летней Елизаветы II, более вероятным сценарием источники называют регентство принца Чарльза при живой королеве. Сообщается, что она может пойти на этот шаг, чтобы сохранить монархию, на благо которой работала всю жизнь. Регентство позволит ей выполнить данное при коронации обещание служить народу до конца жизни в качестве королевы. При этом отречения от трона не предполагается - принц Чарльз будет исполнять функции монарха до дня смерти матери и только после ее кончины станет королем.

По оценкам источников, принципиальное решение о регентстве может быть принято после достижения Елизаветой II 95 лет.

Издание констатирует, что королева уже начала постепенно передавать часть своих функций старшему сыну - Елизавета II уже несколько лет не совершает зарубежных поездок, за границей ее представляет 69-летний принц Чарльз.

И хотя королева все больше времени проводит со своим внуком принцем Уильямом, чьи функции также расширились - например, именно он совершал исторический визит в Израиль, Елизавета II не намерена отодвигать в сторону прямого наследника. Она также все чаще один на один общается со старшим сыном, обсуждая государственные вопросы.

Последний раз британский Акт о регентстве вступал в силу в 1810 году, когда король Георг III стал невменяемым в связи с тяжелым заболеванием и его сын стал принцем-регентом на следующие 10 лет до смерти отца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: : ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕЛИЗАВЕТА II, ПРИНЦ ЧАРЛЬЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]