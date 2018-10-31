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СНГ 31.10.2018 15:45

Президент Молдавии подтверждает курс на стратегическое партнерство Кишинева и Москвы

Президент Молдавии Игорь Додон заверил главу российского государства Владимира Путина в стремлении углубить партнёрство между двумя странами.

"Хочу подтвердить позицию руководства Молдовы и позицию большинства граждан республики Молдова. Мы стремимся к углублению стратегического партнёрства с Россией", - сказал И.Додон на встрече с президентом РФ.

"Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то", - добавил президент Молдавии.

И.Додон заметил, что между Россией и Молдавией "традиционно дружеские, братские стратегическое отношения". "Это было есть и будет, и никому это не разрушить. Я в этом уверен", - сказал президент Молдавии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]