Президент Молдавии подтверждает курс на стратегическое партнерство Кишинева и Москвы

Президент Молдавии Игорь Додон заверил главу российского государства Владимира Путина в стремлении углубить партнёрство между двумя странами.
"Хочу подтвердить позицию руководства Молдовы и позицию большинства граждан республики Молдова. Мы стремимся к углублению стратегического партнёрства с Россией", - сказал И.Додон на встрече с президентом РФ.
"Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то", - добавил президент Молдавии.
И.Додон заметил, что между Россией и Молдавией "традиционно дружеские, братские стратегическое отношения". "Это было есть и будет, и никому это не разрушить. Я в этом уверен", - сказал президент Молдавии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»