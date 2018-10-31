Президент Молдавии подтверждает курс на стратегическое партнерство Кишинева и Москвы

Президент Молдавии Игорь Додон заверил главу российского государства Владимира Путина в стремлении углубить партнёрство между двумя странами.

"Хочу подтвердить позицию руководства Молдовы и позицию большинства граждан республики Молдова. Мы стремимся к углублению стратегического партнёрства с Россией", - сказал И.Додон на встрече с президентом РФ.

"Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то", - добавил президент Молдавии.

И.Додон заметил, что между Россией и Молдавией "традиционно дружеские, братские стратегическое отношения". "Это было есть и будет, и никому это не разрушить. Я в этом уверен", - сказал президент Молдавии.