Apple представил новые iPad и MacBook Air

В Нью-Йорке прошла презентация нового планшета iPad и новых моделей ноутбуков компании Apple, в том числе очередной модификации MacBook Air.

Как и iPhone XR и XS, новый iPad Pro оснащен функцией распознавания лиц, позволяющей разблокировать устройство, а также авторизовать покупки через Apple Pay. Соответственно у планшета нет кнопки Home, зато он стал безрамочным. Apple позиционирует новинку с LCD-экраном как планшет для художников и фотографов.

Apple предлагает iPad в 11- и 12,9-дюймовой версиях. Минимальная цена новинки составит $800.

Также предлагается приобрести специальный стилус Apple Pencil, который за счет магнита будет держаться на планшете и не потеряется.

Как отмечает Associated Press, в целом продажи планшетов падают, хотя у Apple наблюдался небольшой рост в прошлом году - 27% рынка пришлось на iPad.

Что касается MacBook Air, то новые модели получат сканер отпечатка пальца и дисплей Retina высокого разрешения (13,3 дюймов), ранее предлагавшийся только на более дорогих MacBook Pro. Самый дешевый MacBook Air обойдется в $1200.

Кроме того, Apple анонсировал новый настольный компьютер Mac Mini за $800.

Как MacBook Air, так и iPad Pro будут оснащены разъемами USB Type-C вместо старого Lightning, что позволит заряжать iPhone через iPad.

Презентации iPad и MacBook традиционно проходят с меньшем размахом, чем представление новых iPhone, однако на этот раз церемонию решили разнообразить выступлением певицы Ланы дель Рей.