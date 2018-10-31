Ford и Baidu объявили о партнерстве для испытаний беспилотных автомобилей в Китае

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor и китайский интернет-гигант Baidu объявили о заключении партнерского соглашения, направленного на испытания самоуправляемых автомобилей на территории Китая.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Отмечается, что две компании сотрудничали и раньше - Baidu предоставлял оборудование для автопилотирования автомобилей, которым оснащались машины Ford. Также компании подчеркнули, что речь идет о самоуправляемых машинах четвертой категории, то есть таких, для которых не требуется вмешательство человека.

Ранее Baidu Inc. отчитался об увеличении чистой прибыли в третьем квартале 2018 года на 56%, до 12,4 млрд юаней ($1,8 млрд). Скорректированная прибыль компании составила 19 юаней в расчете на ADR, или $2,77 на ADR, что больше среднего прогноза рынка, составлявшего $2,44 на ADR.

Выручка Baidu повысилась до 28,2 млрд юаней с 23,5 млрд юаней в третьем квартале 2017 года.