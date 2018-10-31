Баку и Астана могут создать СП в нефтегазовой промышленности – глава Минэнерго Азербайджана

Азербайджан и Казахстан могут создать совместное предприятие в нефтегазовой промышленности, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Сейчас мы рассматриваем возможность создания совместного предприятия в нефтегазовой промышленности, поскольку Азербайджан, так же как и Казахстан, имеет богатую историю развития этой сферы. И сегодня Казахстан имеет крупные проекты в области добычи нефти и газа, и мы можем эти усилия объединить, создав на взаимовыгодных условиях совместное предприятие», - сказал П. Шахбазов журналистам перед заседанием азербайджано-казахстанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Астане.

Министр также отметил, что с Казахстаном обсуждены возможности развития сотрудничества в сфере туризма и создания новых круизов по Каспийскому морю, в области АПК.

«Что касается сельского хозяйства, мы хотим в рамках нашей рабочей группы внести новые компоненты. Мы хорошо поработали, и товарооборот вырос в основном за счет поставок зерна в Азербайджан. Азербайджан всегда являлся сельскохозяйственной страной, у нас очень много продуктов, которые мы можем поставлять в Казахстан, и мы договорились о продолжении нашей деятельности в этой сфере. На последующем этапе за счет этого мы хотим еще раз увеличить наш товарооборот», - отметил П.Шахбазов.

По информации пресс-службы Минэнерго Казахстана, в ходе заседания МПК стороны рассмотрели вопрос удвоения объема взаимного товарооборота до 2020 года, в том числе меры, необходимые для расширения номенклатуры товаров, экспортируемых на рынки двух стран.

По информации Минэнерго Азербайджана, на заседании отмечалось, что по итогам 9 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65,6%, до $169,8 млн. При этом, экспорт из Азербайджана в Казахстан увеличился на 65,1%, до $36 млн, импорт в Азербайджан из Казахстана - на 65,8% , до $133,8 млн.

«В рамках заседания стороны договорились определить потенциальную экспортную продукцию и компании для увеличения товарооборота между двумя странами стороны, изучить возможности участия азербайджанских компаний в инфраструктурных проектах Казахстана и казахстанских компаний - в Сумгайытском химпромпарке», - говорится в сообщении.

В ходе заседания также обсуждался вопрос транспортировки казахстанской нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Новороссийск, а также возможности экспорта через Азербайджан CNG и LPG и их перевозке по железной дороге.

«По итогам заседания была достигнута договоренность об изучении перспектив сотрудничества двух стран в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии», - отмечается в информации.

По итогам заседания подписан итоговый протокол.

Стороны также договорились, что очередное, 16-е заседание комиссии состоится в 2019 году в Баку.

Н.Аббасова