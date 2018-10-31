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Инфраструктура и тендеры 31.10.2018 16:07

Проектно-исследовательский центр кадастра и землеустройства планирует купить 30 автомобилей Нива

ООО «Проектно-исследовательский центр кадастра и землеустройства» Службы кадастра и адресного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам (ГКИВ) объявило тендер на закупку 30 автомобилей марки «Нива».

Согласно тендерному объявлению общества, закупка автомобилей будет вестись по одному лоту.

Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает 12 декабря. Тендерная процедура состоится 13 декабря.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТЕНДЕР, ЗАКУПКИ, АВТОМОБИЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]