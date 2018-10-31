Проектно-исследовательский центр кадастра и землеустройства планирует купить 30 автомобилей Нива

ООО «Проектно-исследовательский центр кадастра и землеустройства» Службы кадастра и адресного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам (ГКИВ) объявило тендер на закупку 30 автомобилей марки «Нива».

Согласно тендерному объявлению общества, закупка автомобилей будет вестись по одному лоту.

Стоимость участия в тендере составляет 800 манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает 12 декабря. Тендерная процедура состоится 13 декабря.

Б.Рустамбеков