Турецкие военные обстреляли из артиллерии север Сирии, убиты четыре курдских боевика - СМИ

Турецкие вооруженные силы открыли артиллерийский огонь по позициям курдских вооруженных формирований на сирийской территории в районе Айн-эль-Араба, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

В результате удара убиты четыре боевика, а еще шестеро получили ранения, отмечает агентство.

Артиллерия вела огонь из турецкой провинции Шанлыурфа.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операции против террористов к востоку от реки Евфрат в Сирии

Турецкие СМИ также сообщали, что в воскресенье турецкая армия нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии

В Анкаре считают курдские Силы самообороны, действующие на севере Сирии, террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.