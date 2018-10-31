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Регион 31.10.2018 16:08

Турецкие военные обстреляли из артиллерии север Сирии, убиты четыре курдских боевика - СМИ

Турецкие вооруженные силы открыли артиллерийский огонь по позициям курдских вооруженных формирований на сирийской территории в районе Айн-эль-Араба, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

В результате удара убиты четыре боевика, а еще шестеро получили ранения, отмечает агентство.

Артиллерия вела огонь из турецкой провинции Шанлыурфа.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операции против террористов к востоку от реки Евфрат в Сирии

Турецкие СМИ также сообщали, что в воскресенье турецкая армия нанесла артиллерийский удар по позициям курдских Сил самообороны в районе города Кобани на севере Сирии

В Анкаре считают курдские Силы самообороны, действующие на севере Сирии, террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, АРТОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]