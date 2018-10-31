Глава Минобороны Азербайджана посетил освобожденные от оккупации территории в Нахчыване

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил освобожденные от оккупации территории в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), сообщает пресс-служба Минобороны.

«З.Гасанов ознакомился с надежной системой обороны, созданной на позициях в селе Гуннут и на прилегающих территориях, в том числе на высоте Гызылгая, а также выполненными здесь инженерными работами и построенными на новых позициях за короткий срок времени армейскими бытовыми комплексами»,- отмечает оборонное ведомство.

Министр встретился с солдатами и офицерами на передовой, поинтересовался организацией службы и вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.

Как сообщалось ранее, З.Гасанов в НАР наблюдал за ходом совместных тактико-специальных учений соединений и воинских частей специального назначения войск Нахчыванского гарнизона.

В конце мая - начале июня 2018 года ряд азербайджанских СМИ сообщили об успешной операции по освобождению территорий в Нахчыванской автономной республике.

В результате успешных действий, под контроль азербайджанских подразделений перешло село Гуннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 м), Гызылгая (1683 м), Мехридаг (1869 м). Кроме того, азербайджанские подразделения взяли под огневой контроль село Арпа (армянское назначение Арени) в Даралаязе (ныне часть Вайоц-Дзорской области Армении). При этом, новые азербайджанские позиции на пограничной горе Хунут контролируют стратегическую для армянской стороны трассу М2 (Ереван – Горис — Ханкенди). На всех занятых пунктах азербайджанскими подразделениями оборудованы новые позиции, к которым в труднодоступной горной местности были проведены новые дороги общей протяженностью свыше 50 км. Приблизительно столько же составляет протяженность восстановленных дорог.

Активных боевых действий и огневого соприкосновения с противником практически не было. Потери азербайджанской стороны: один убитый, рядовой Адиль Али оглу Татаров, погибший 20 мая. О раненных не сообщалось. Потерь в технике нет. Потери армянской стороны: рядовой Мартин Хачатрян (22 мая). О раненных не сообщалось. Вся операция представляла собой интенсивную серию инженерных работ и марш-бросков азербайджанских подразделений к заранее намеченным пунктам.

Ф.Исазаде