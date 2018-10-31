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Транспорт и связь 31.10.2018 16:34

Лаборатория Касперского прогнозирует рост в 2019 году атак на мобильные устройства в Азербайджане

Азербайджан занимает 7-ое место в списке стран, в которых технологии «Лаборатории Касперского» зафиксировали наибольшее количество веб-угроз.

«За прошедшие три квартала 2018 года больше половины азербайджанских пользователей (65%), как минимум, один раз столкнулись с локальными угрозами – вредоносным ПО, которое распространяется через съемные носители (жесткие диски, USB-флешки и т.п.)», - отмечается в данных компании, основанных на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Кроме того за 9 месяцев 2018 года с различными вредоносными программами в Интернете столкнулись 44% азербайджанских пользователей. Среди корпоративных пользователей этот показатель составил 17%.

«Чаще всего – в 42% случаев – пользователи сталкивались с так называемыми троянцами-кликерами – вредоносными программами, которые без ведома жертвы «прокликивают» некоторые веб-страницы, чтобы генерировать повышенный трафик. Кроме того, на устройствах приблизительно каждого пятого азербайджанского пользователя были зафиксированы попытки установки ПО для майнинга криптовалют», - говорится в справке «Лаборатории Касперского».

Как отмечает территориальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов, в будущем году стоит ожидать активизации числа атак на мобильные устройства.

«Цифровые технологии привносят в жизнь людей не только большее удобство и возможности, но и новые риски, особенно если кибербезопасности не уделяется должное внимание. По нашим предположениям, в следующем году ожидается рост числа атак на мобильные устройства. Кроме того, криптовалюты и финансовые системы на блокчейне, скорее всего, станут новыми целями для киберпреступников», - сказал он.

Р.Бабаев

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Тэги: КИБЕРУГРОЗЫ, КАСПЕРСКИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]