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СНГ 31.10.2018 18:14

Участники ячейки ИГИЛ в Татарстане взяты под стражу

Набережночелнинский городской суд отправил под стражу предполагаемых участников ячейки международной террористической организации "Исламское государство".

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых задержанных. Двое арестованы до 19 декабря, остальные - до 29 декабря", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.

Всего в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении семерых предполагаемых участников ячейки.

30 октября со ссылкой на ФСБ России сообщалось о пресечении деятельности в Татарстане террористической ячейки, члены которой планировали совершить ряд резонансных акций на территории РФ, занимались вербовкой сторонников из числа радикальной молодежи. Координация террористической ячейки осуществлялась из-за рубежа главарями ИГИЛ.

В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был взят с поличным один из участников группы. Одновременно проведено задержание еще нескольких ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние.

В ходе обысков в 18-ти адресах изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика международной террористической организации (МТО) "Исламское государство".

Лидером джихадистского сообщества является житель города Набережный Челны, ранее судимый за пропаганду МТО "Исламское государство".

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ЭКСТРЕМИСТЫ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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