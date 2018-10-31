Участники ячейки ИГИЛ в Татарстане взяты под стражу

Набережночелнинский городской суд отправил под стражу предполагаемых участников ячейки международной террористической организации "Исламское государство".
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четверых задержанных. Двое арестованы до 19 декабря, остальные - до 29 декабря", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.
Всего в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении семерых предполагаемых участников ячейки.
30 октября со ссылкой на ФСБ России сообщалось о пресечении деятельности в Татарстане террористической ячейки, члены которой планировали совершить ряд резонансных акций на территории РФ, занимались вербовкой сторонников из числа радикальной молодежи. Координация террористической ячейки осуществлялась из-за рубежа главарями ИГИЛ.
В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был взят с поличным один из участников группы. Одновременно проведено задержание еще нескольких ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние.
В ходе обысков в 18-ти адресах изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика международной террористической организации (МТО) "Исламское государство".
Лидером джихадистского сообщества является житель города Набережный Челны, ранее судимый за пропаганду МТО "Исламское государство".
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