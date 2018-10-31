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Внешняя политика 31.10.2018 16:58

Баку и София заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере энергетики и транспорта – МИД Азербайджана

Азербайджан и Болгария заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Об этом, по сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, было заявлено на встрече главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Э.Мамедъяров находится с официальным визитом в Болгарии с целью участия на первом заседании азербайджано-болгарского Стратегического диалога

«В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества. Собеседники также отметили заинтересованность Баку и Софии в углублении отношений, в частности, в сфере энергетики и транспорта», - говорится в сообщении МИД.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, БОЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]