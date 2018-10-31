Баку и София заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере энергетики и транспорта – МИД Азербайджана

Азербайджан и Болгария заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.
Об этом, по сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, было заявлено на встрече главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Э.Мамедъяров находится с официальным визитом в Болгарии с целью участия на первом заседании азербайджано-болгарского Стратегического диалога
«В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества. Собеседники также отметили заинтересованность Баку и Софии в углублении отношений, в частности, в сфере энергетики и транспорта», - говорится в сообщении МИД.
Ф.Исазаде
Цены на нефть слабо растут на данных о запасах, Brent торгуется у $76 за баррель
SOCAR рассчитывает в 2020 году начать поставки азербайджанского газа в Европу
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш»
ГААД получит 18,04 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
В Азербайджане создается рабгруппа по изучению останков, предположительно, поэта Микаила Мушвига, ставшего жертвой сталинских репрессий
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Правительство ФРГ оказало помощь оппозиционерам в сирийском Идлибе на сумму более 50 млн евро - СМИ
Минск готов обеспечивать мир на востоке Украины и контроль на украинско-российской границе - Лукашенко
Лукашенко предложил направить в Донбасс совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
"AccessBank" увеличил доходы на 62%
При поддержке Bakcell в Баку стартует Международный Театральный Фестиваль M.A.P.
Укрепление моста дружбы народов на острове «Артём» - посёлок Пираллахи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»