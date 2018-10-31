Баку и София заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере энергетики и транспорта – МИД Азербайджана

Азербайджан и Болгария заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Об этом, по сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, было заявлено на встрече главы азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмара Мамедъярова с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Э.Мамедъяров находится с официальным визитом в Болгарии с целью участия на первом заседании азербайджано-болгарского Стратегического диалога

«В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества. Собеседники также отметили заинтересованность Баку и Софии в углублении отношений, в частности, в сфере энергетики и транспорта», - говорится в сообщении МИД.

Ф.Исазаде