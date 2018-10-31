Трамп предупредил приближающихся к американской границе мигрантов о мобилизации военных

Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что в связи с приближением колонны мигрантов с юга войска США на границе с Мексикой мобилизованы и не пропустят ни одного незаконного мигранта на американскую территорию.
"Наши военные мобилизованы на южной границе. В скором времени там будет еще больше войск. Мы не пропустим в США эти колонны, в которые входят преступники и члены банд", - написал Д.Трамп в "Твиттере".
"Наша граница священна, и пересекать ее можно только легально. Поворачивайте назад", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Пентагон намерен направить на границу США с Мексикой более 5 тыс. военнослужащих в связи с приближением к американской границе колонны мигрантов из стран Центральной Америки. Первые подразделения уже выдвинулись на границу с военной базы США "Форт-Нокс".
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