Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар должен снова предстать перед судьями Национального суда Испании по обвинению в причастности к мошенничеству при его переходе из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 года, сообщает издание La Vanguardia.
Неймар уже предстал перед судом в 2017 году, однако, по информации источника, Национальный суд принял решение передать дело в Палату по уголовным делам, где его рассмотрят три судьи. В случае причастности к мошенничеству, 26-летнему бразильцу может грозить тюремный срок от четырех до шести лет.
Трансфер Неймара из бразильского "Сантоса" в "Барселону", который состоялся в 2013 году, привлек внимание правоохранительных органов в январе 2014 года. В ходе расследования обвинения в мошенничестве были предъявлены экс-президенту каталонского клуба Хосепоу Марии Бартомеу. Клуб ранее утверждал, что заплатил за трансфер футболиста 17,1 млн евро, а также 40 млн евро в качестве зарплаты. Позднее, Бартомеу рассказал, что "Барселона" выплатила "Сантосу" более 86 млн евро.
В августе 2017 года Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро.
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