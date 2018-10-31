"Победа" согласовала с авиавластями Грузии полеты в Тбилиси

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" получила разрешение от авиавластей Грузии на полеты в Тбилиси из регионов РФ.

"Победа" выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года. Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых "Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ", - говорится в сообщении перевозчика.

В минувшую пятницу "Победа" сообщила, что получила отказ грузинских авиавластей в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, в связи с чем вынуждена отменить рейсы до 1 ноября. Агентство гражданской авиации Грузии объясняло причину отказа особенностями договора с российскими авиавластями: полеты между двумя странами по так называемой "треугольной схеме" могут быть допущены, только если в этой схеме не фигурируют Тбилиси и Москва.

"Авиакомпания "Победа" обращает внимание, что время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми скорректировано. Соответствующая информация направляется каждому клиенту индивидуально", - отметили в компании.