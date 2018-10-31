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Транспорт и связь 31.10.2018 17:31

"Победа" согласовала с авиавластями Грузии полеты в Тбилиси

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" получила разрешение от авиавластей Грузии на полеты в Тбилиси из регионов РФ.

"Победа" выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года. Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых "Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ", - говорится в сообщении перевозчика.

В минувшую пятницу "Победа" сообщила, что получила отказ грузинских авиавластей в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, в связи с чем вынуждена отменить рейсы до 1 ноября. Агентство гражданской авиации Грузии объясняло причину отказа особенностями договора с российскими авиавластями: полеты между двумя странами по так называемой "треугольной схеме" могут быть допущены, только если в этой схеме не фигурируют Тбилиси и Москва.

"Авиакомпания "Победа" обращает внимание, что время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми скорректировано. Соответствующая информация направляется каждому клиенту индивидуально", - отметили в компании.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, "ПОБЕДА"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]